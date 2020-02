Lazio, attenzione ai diffidati: ecco chi rischia la squalifca

Dopo l’esclusione di Luiz Felipe contro il Genoa, la lista è folta e l’obiettivo è portare tutti a Bergamo per giocare contro l’Atalanta

Il cammino della Lazio continua senza sosta e con la vittoria contro il Genoa si è raggiunto il ventesimo risultato consecutivo. In questo viaggio verso la vetta più alta della classifica il pericolo incombente sono i diffidati, vista la rosa a disposizione di Inzaghi. E’ vero, le seconde linee hanno dato prova di come siano all’altezza della prima squadra ma l’ombra della diffida aleggia anche su loro. Dopo il rientro di Luiz Felipe che ha scontato il turno di squalifica proprio contro i genoani, la lista dei giocatori in diffida sono sempre tanti: tra loro ci sono Francesco Acerbi, Danilo Cataldi, Ciro Immobile, Felipe Caicedo e Manuel Lazzari. Perni fondamentali per il gioco di Inzaghi che il turno dopo il Bologna, di sabato prossimo all’Olimpico, affronterà l’Atalanta di Gasperini. C’è massima attenzione quindi fra i biancocelesti per continuare a sognare.