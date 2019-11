I biancocelesti deve essere molto attenti nelle situazioni di calcio piazzato perchè spesso palesano delle amnesie

La Lazio sta facendo di tutto per non abbassare la concentrazione, Inzaghi sta tenendo il suo gruppo sul pezzo. I capitolini devono incrementare l’attenzione sulle situazioni di calcio piazzato, è in quei casi che i biancocelesti palesano maggiori difficoltà. L’esempio più lampante è il gol subito contro il Sassuolo. Simone Inzaghi ha il suo bel da fare.