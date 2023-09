Lazio-Atletico, Stendardo: «Stasera è una gara che si prepara da sola» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste, Guglielmo Stendardo, ha commentato la sfida di stasera tra Lazio e Atletico Madrid.

LE PAROLE- Mi auguro che la squadra e i laziali possano gioire, stasera. Per me è stata la partita più importante della carriera, quella contro il Real Madrid all’Olimpico e credo anche per altri colleghi. Già alla vigilia, sentivamo una pressione positiva. Avevamo una tensione giusta. Penso che finora ci siano tanti fattori che hanno determinato un inizio debole della Lazio. Forse c’è una tensione agonistica diversa rispetto alla scorsa stagione. Se manca determinazione e furore agonistico, la Lazio e il Napoli ad esempio, scendono di livello. Mi rendo conto che non è facile, ma ogni partita va affrontata al massimo. Allenatore e società, devono motivare sempre al massimo il gruppo, sia contro le grandi, che contro le piccole. Stasera non è una gara che va preparata, si prepara da sola