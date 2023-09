Lazio-Atletico Madrid, Simeone: «Tornare a Roma sarà da pelle d’oca» Le parole del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra Lazio e Atletico Madrid, Diego Simeone ha presentato la sfida di Champions

RIALZARSI DALLE SCONFITTE- «Abbiamo iniziato bene, poi però non abbiamo saputo reagire. Ora c’è la Champions, continuo ad avere fiducia nella squadra, quella di domani per me è una grande sfida, ce la giocheremo al meglio»

SARRI- «Mi piace il gioco di Sarri e sempre mi è piaciuto. La Lazio è una squadra che chiude gli spazi in area, difende bene, cerca superiorità numerica. È una squadra che sa quello che vuole, con un tecnico fote. Noi dobiamo cercare di fargli male»

INIZIO DI STAGIONE- «Credo che Lazio e Altetico non abbiano iniziato bene la stagione, ma conta come finisce non come inizia. La Lazio è una squadra forte, che ha fatto molto bene lo scorso anno, sicuramente. Vedremo una partita bella per il gioco delle due squadre»

RITORNO ALL’OLIMPICO- «Pelle d’oca. Tutto mi fa tornare agli anni straordinari della mia carriera sportivamente, con una tifoseria che mi ha voluto bene dal primo giorno. Ho un grandissimo ricordo di tutti i laziali, ci vedremo in campo. Grazie per tutto il cuore e l’affetto che ricevo quando sono qui, io sento lo stesso per voi»

ESSERE LAZIALI- «Credo che nella vita uno deve dare, senza aspettarsi altro. Quando si aspetta qualcosa e non succede, poi ci rimane male. Vedo così la vita. Quell’affetto che c’è tra me e i laziali va al di là di un’ovazione in campo. Anche noi veniamo da una sconfitta difficile, loro vengono da una partita che non è andata sul gioco che volevano esprimere. C’è però anche la partita del Napoli, l’altra faccia di questa Lazio. Sappiamo contro chi giochiamo, vogliamo fare una grande partita»

ESTERNI- «Sono tre giocatori con caratteristiche differenti. Galan è un esterno, fa una bella fase offensiva. Riquelme genera transizioni rapide. Samuel Lino l’ho tenuto fuori perché era infortunato, ma domani è fresco come gli altri. Insieme troveremo la soluzione migliore»

CHOLISIMO- «Avevamo una grandissima squadra, quel colpo di testa arriva solamente alla fine di un lavoro corale fatto insieme a giocatori veramente d’alto livello. È toccato a me. Volevamo quel titolo che alla fine siamo riusciti a vincere. Tifosi? Sento lo stesso affetto che tutta la gente laziale sempre mi ha dato. Domani sarà una bellissima partita, speriamo ci sia uno stadio pieno. Bello tornare a vedere la Lazio in Champions, mi aspetto una bella giornata di calcio»