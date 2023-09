Lazio-Atletico Madrid: Sarri può escluderlo dai titolari dopo gli errori con la Juve. Possibile cambio in difesa per il tecnico biancoceleste

Come riferito dal Messaggero gli errori dello Stadium in Juventus-Lazio potrebbero costare la maglia da titolare a Casale che potrebbe andare incontro a un turno di riposo.

Patric è in vantaggio nel ballottaggio.Ieri è stato provato Pellegrini in una ipotetica formazione tipo ma Hysaj sembra aver superato il problema all’occhio sinistro e anche Lazzari scalpita per un posto.