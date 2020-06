Zauri: «La Lazio può vincere lo Scudetto, ma l’Atalanta…»

La Lazio sfida l’Atalanta. Un big match per tornare a concorrere per lo Scudetto: l’analisi del doppio ex Zauri

La Lazio è pronta per sfidare l’Atalanta. Una gara che sa di big match tra le due squadre più applaudite fino ad ora. Per parlare della sfida, è stato intercettato da CalcioToday.it, un doppio ex, Luciano Zauri: «L’Atalanta è ripartita alla grande, invece dobbiamo verificare come sta la Lazio, in un certo senso obbligata a vincere. Sarà una partita aperta, tra due squadre che prima dello stop giocavano il miglior calcio».

LAZIO – «Ha tutte le carte in regola per conquistare lo Scudetto. Intanto la squadra è compatta, c’è entusiasmo e in fondo nessuno ad inizio stagione le aveva detto di vincere il campionato, quindi sotto questo profilo può giocarsela a mente libera».

INZAGHI– «È un ragazzo che vive di calcio, il percorso che ha fatto nelle giovanili della Lazio lo ha fatto maturare. Oggi è tra i migliori, secondo me è già un top coach. Non ne vede tanti migliori di lui».

ATALANTA – «La Dea è ad alti livelli in Italia e in Europa può giocarsela con chiunque. Secondo me ha un calcio europeo e con la spensieratezza può sognare in grande».