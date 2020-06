Lazio, contro l’Atalanta la vittoria manca dal 2016

La squadra di mister Inzaghi negli ultimi cinque scontri non è mai riuscita a battere l’Atalanta di Gasperini

Manca pochissimo al ritorno in campo della Lazio. La squadra di mister Inzaghi domani sfiderà l’Atalanta di Gasperini reduce dalla vittoria di due giorni fa contro il Sassuolo.

Una gara fondamentale per i biancocelesti che, come riporta Lazio Page, non batte i bergamaschi in campionato da ben 5 gare. L’ultima volta all’Olimpico i ragazzi di Inzaghi sono riusciti a strappare il pareggio fissando il punteggio sul 3-3. Nella scorsa stagione invece due sconfitte: 1-0 a Bergamo e 1-3 a Roma. Nel 2017/18 fu sempre 3-3 in casa dei neroazzurri e 1-1 nella Capitale.