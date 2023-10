Lazio, i tifosi scuotono Immobile: «Dai Ciro, abbiamo bisogno di te»

Non convocato per la gara contro l’Atalanta, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha ricevuto l’affetto dei propri tifosi sui social

Con la diramazione dei convocati ufficiali scelti da Maurizio Sarri per la gara contro l’Atalanta sono ufficialmente tramontate tutte le speranze dei tifosi della Lazio su Ciro Immobile. La punta infatti non sarà nemmeno in panchina questo pomeriggio contro la Dea di Gasperini. Niente recupero flash per il centravanti che guarderà quindi l’incontro da casa.

Una seppur tiepida consolazione per Immobile è arrivata comunque dai propri sostenitori, che hanno riempito l’ultimo post X (ex Twitter) della pagina biancoceleste, di commenti rivolti al bomber della Nazionale. «Torna presto Ciro» ha postato un utente. «Daje ciro rimettiti presto che ci servi pure te», «Ciro Immobile torna presto» hanno poi proseguito altri.