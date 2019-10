Lazio-Atalanta, sui social arrivano i complimenti di Romulo – FOTO

L’ex Lazio Romulo ha voluto fare i complimenti alla Lazio per la rimonta contro l’Atalanta: ecco il messaggio pubblicato sui social

L’esperienza di Romulo alla Lazio è durata solamente sei mesi, ma l’italo-brasiliano, attualmente tra le fila del Brescia, sembra non aver dimenticato i colori biancocelesti. Subito dopo il termine del match di ieri contro l’Atalanta, in cui gli uomini di Inzaghi si sono resi protagonisti di una splendida rimonta, l’ex Genoa ha pubblicato su Instagram un’immagine che ritrae una speciale addizione: due volte Immobile più Correa, uguale rimonta. In fondo, applausi sia per il ‘Ciruzzo’ che per il Tucu.