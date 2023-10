Lazio-Atalanta, flop all’Olimpico: il dato sui biglietti venduti  

Non decolla la vendita dei biglietti per Lazio-Atalanta, risposta tiepida del pubblico biancoceleste per la sfida contro la Dea

Una cosa è certa: la Lazio in questa stagione dovrà impegnarsi a riconquistare (almeno) i propri tifosi. Non è bastato infatti il successo di Champions League contro il Celtic ad accendere l’animo dei supporters biancocelesti. Maurizio Sarri e i suoi pagano infatti un inizio di campionato col freno a mano tirato ed il dato sui biglietti venduti per la sfida contro l’Atalanta ne è la dimostrazione.

Come riportato da : a ieri sera erano circa 7 mila i tagliandi strappati per la sfida contro i bergamaschi (abbonati, naturalmente esclusi). Un dato in netto calo se si paragona con le media stagionali (basti pensare allo scorso anno) a cui la squadra della Capitale ci aveva abituati. La speranza è quindi in una risalita a poche ora del fischio d’inizio.