Lazio-Atalanta, i nerazzurri in viaggio verso Roma – FOTO

Lazio-Atalanta ora non è più in bilico: gli orobici sono in viaggio verso Roma per il match di questa sera

Dopo i dubbi di ieri sera, ora Lazio-Atalanta non è più in bilico. Infatti, come testimoniato sui social, gli orobici sono in viaggio verso Roma per il match di questa sera.

⚫️ 𝗠 𝗔 𝗧 𝗖 𝗛 𝗗 𝗔 𝗬 🔵 In trasferta all’Olimpico! Dai ragazzi! 👊

Away match in Rome! Let’s go! ✈️#LazioAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/YHDcuRcE3C — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 22, 2022

Insomma, nonostante i tanti assenti tra le fila dei nerazzurri, la sfida si giocherà regolarmente.