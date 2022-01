Lazio Atalanta, profumo di big match: rivalità aumentata negli ultimi anni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La sfida tra Lazio e Atalanta negli ultimi anni ha assunto l’importanza di un big match: i biancocelesti vogliono invertire la tendenza

La gara tra Lazio e Atalanta, in programma domani sera alle 20:45 all’Olimpico, ha assunto ormai negli ultimi anni il sapore di un vero e proprio big match e di una sfida d’alta classifica. La gara d’andata, terminata due a due, fu una delle migliori giocate dalla banda di Sarri in questa stagione.

Lo scorso anno, come riporta Il Messaggero, in una settimana le due squadre si sfidarono due volte. Prima in Coppa Italia, quando ad imporsi furono gli orobici per 3-2 e poi in campionato quando gli uomini di Inzaghi vinsero con l’unica rete di Muriqi. Negli ultimi tre anni, incluse le attuali ventidue giornate di campionato, sono ventisette i punti che hanno separato Lazio e Atalanta: la gara di domani sera potrebbe aiutare ad invertire la tendenza.