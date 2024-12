Lazio Atalanta, Pedro e Noslin saltano il big match? Le ultime sulle loro condizioni

Lazio, ecco le condizioni di Pedro e Noslin e i loro tempi di recupero. Il punto sull’infermeria

All’infortunio di Vecino si sono aggiunti quelli di Pedro e Noslin. Entrambi hanno fatto accertamenti a Villa Mafalda e dovranno saltare la prossima gara contro l’Atalanta. C’è qualche possibilità, invece, per il derby.

Come riporta Il Corriere dello Sport dovrebbero essere circa due o tre settimane di stop per Pedro. Per Noslin invece la nuova risonanza magnetica ha evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Secondo il quotidiano si tratta di almeno una settimana di stop.