Lazio-Atalanta, Marocchi: «Rigori? Immobile fa due furbate…»

Giancarlo Marocchi, commentatore di Sky, si è espresso sui due rigori concessi dall’arbitro Rocchi in Lazio-Atalanta

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista ed attualmente opinionista di Sky, si è espresso ai microfoni della nota emittente satellitare sui due rigori concessi dall’arbitro Rocchi in Lazio-Atalanta: «Immobile fa due turbate che il regolamento permette che diventino rigori. Anche quando cerca il contatto con De Roon, è lui che va sulla traiettoria del difensore». Alle sue parole ha fatto seguito il commento di Alessandro Bonan: «Il Papa fece la stessa cosa in un Fiorentina-Atalanta, e gli diedero il rigore».