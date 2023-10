Lazio, si scalda Luis Alberto: il Mago insegue il record di…Nedved

Luis Alberto si scalda per la sfida con l’Atalanta, il Mago della Lazio insegue il record dell’ex biancoleste Pavel Nedved

Il conto alla rovescia è quasi terminato e siamo già alla vigilia della sfida tra Lazio e Atalanta. Domani infatti i biancocelesti affronteranno la Dea targata Gasperini, in una gara a dir poco fondamentale visto il difficile momento che Immobile e compagni stanno vivendo in campionato.

Lo sa bene anche il tecnico Maurizio Sarri, pronto ad affidarsi come sempre ai suoi senatori. Tra questi, come riportato da Il Corriere dello Sport, non mancherà di certo Luis Alberto. Il “Mago” vuole continuare sulla scia positiva delle ultime apparizioni, magari con un gol per arrivare a quota 50. Vorrebbe dire ad appena 1 lunghezza dal record di Pavel Nedved (fermo a 51 reti con la Lazio).