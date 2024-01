Verso la Lazio, Koopmeiners procede il suo recupero: le ultime sulle condizioni

Continua il recupero dall’infortunio da parte del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Ecco le ultime in vista della Lazio

Novità importanti per quanto riguarda le condizioni del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners dopo la seduta odierna al Centro Bortolotti di Zingonia.

L’olandese oggi ha svolto una sessione d’allenamento individuale in palestra, con le condizioni che rimangono stabili come ieri pomeriggio. Da valutare il suo recupero per il match contro la Lazio.