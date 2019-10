Lazio, Inzaghi: «Reazione da squadra vera. Rigori? Netti!»

Simone Inzaghi, al termine del pareggio della Lazio contro l’Atalanta, ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport

Strepitosa rimonta quella della Lazio contro l’Atalanta, che riesce a recuperare all’iniziale 0-3. Al decidere il match, la doppietta di Immobile dagli undici metri e il gol di Correa. A qualche minuto dal triplice fischio di Rocchi, le dichiarazioni di Inzaghi a Sky Sport: «Carattere? In questi quattro anni si è visto che la squadra ha carattere, sappiamo che dobbiamo migliorare. L’Atalanta ha dominato in lungo e in largo, nel secondo tempo stessa cosa per la Lazio. Penso che sia un risultato giusto, con due squadre che stanno facendo grandi cose. Vogliamo tutti quanti di più, questo è il nostro obiettivo. Riflessioni sul primo tempo? Va dato merito all’avversario, che ha fatto un grande primo tempo. Dovevamo avere più aggressività, gli abbiamo lasciato troppo campo. Quanto ti attacca, ti avvolge, Rigori? Credo che siano stati netti, non sono neanche da discutere. Stimo moltissimo Gasperini, anche in Coppa Italia c’era un’espulsione di Masiello su Correa».

COLPE – «Penso che sia giusto assumersi le proprie colpe quando le cose non vanno, io sono il primo. Non sono stati i cambi di Marusic e Parolo, ho impostato un secondo tempo più aggressivo, e loro due avevano preso già l’ammonizione. Non ho voluto cambiare modulo, sapendo che ho giocatori di qualità che possono cambiare le cose in corsa. Immobile uno dei migliori attaccanti europei? Sta avendo dei numeri straordinari, è un trascinatore. Parto sempre dal presupposto che i nostri attaccanti devono darci tantissimo, nel secondo tempo hanno fatto la differenza che gli chiediamo sempre».



Simone Inzaghi in conferenza stampa

«La partita è stata chiara: primo tempo dominato dall’Atalanta in lungo e largo, nella ripresa la Lazio si è presa la scena. Abbiamo fatto tre gol e creato altrettante occasioni. Gasperini è un collega che stimo tanto. Lo ascolto, ma non accetto le sue parole. I rigori c’erano, noi abbiamo perso una Champions per degli episodi e vanno accettati. Abbiamo vinto la Coppa Italia meritando, senza doverci appellare a nulla. Spiace per le parole spese su Immobile, al VAR rivedono tutto e non voglio commentare più cosa è uscito dai loro colloqui».

PAREGGIO – «Questo pareggio ci deve fare da molla, dare un qualcosa in più. Abbiamo avuto una reazione da squadra vera. Negli spogliatoi ho detto che dovevamo essere più alti e aggressivi, senza lasciare a loro il possesso. Avrei voluto cambiarli tutti, Cataldi e Patric sono entrati per aumentare l’aggressività. Per la classifica il pari cambia poco, ma può darci una spinta nelle prossime partite per come è stato raggiunto».

Simone Inzaghi a Lazio Style Radio

«I ragazzi sono stati bravi, non era semplice riprendere una partita così contro l’Atalanta. Nella ripresa la mia squadra ci ha messo un grande atteggiamento, dando tutto. Nel primo tempo loro hanno dominato in lungo e in largo, nella ripresa siamo stati più bravi noi. Dopo l’intervallo ho voluto fare qualche cambiamento per disputare una partita più aggressiva, non dovevamo farci avvolgere perché loro attaccano con molti giocatori. Ma il pareggio è meritato per quanto si è visto nella ripresa. Non è stato solo demerito nostro, va fatto mea culpa per l’approccio ma ci sono anche i meriti dell’avversario. Loro hanno meritato nel primo, noi nel secondo. È stata una partita intensa».

CELTIC – «Il Celtic è una squadra fisica, lo stadio sarà gremito. Dovremo gestire bene una partita ad alti ritmi, le squadre scozzesi giocano così e loro stanno facendo bene sia in campionato che in Europa League».