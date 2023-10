Lazio Atalanta: dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco dove sarà visibile la gara di campionato

Domenica all’Olimpico arriverà l’Atalanta, il calcio d’inizio è in programma alle 15 e la sfida sarà valida per l’ottava giornata di Serie A.

La partita della Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app.