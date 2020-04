Lazio, dall’Inghilterra: Arsenal su Luis Alberto per sostituire Özil

Si accendono sirene inglesi su Luis Alberto, protagonista fin qui di un campionato decisamente sopra ogni immaginazione

Mesut Özil al passo d’addio, l’Arsenal piomba su Luis Alberto, centrocampista spagnolo della Lazio che tanto sta brillando in questa stagione. A riferire dell’interessamento, ci ha pensato il sito inglese football.london, che sprona la società inglese ad affondare il colpo per il centrocampista. Per lo spagnolo sarebbe un ritorno in Premier League, vista la militanza per alcune stagioni in Inghilterra con la maglia del Liverpool. Le alternative dell’Arsenal, sempre secondo il portale, sarebbero Diaby del Bayer Leverkusen e Plea del Borussia Mönchengladbach.