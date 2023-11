Lazio, apprensione per Felipe Anderson? Cosa è successo ieri a Formello durante la rifinitura

Come riporta Il Corriere dello Sport, pesa l’assenza di Zaccagni in casa Lazio per il derby contro la Roma, l’attaccante è finito ai box dopo l’infortunio al ginocchio destro rimediato contro il Feyenoord e sarà out per almeno 15 giorni.

Ci sarà Pedro in attacco con Immobile e Felipe Anderson, ieri il brasiliano è stato gestito ed è leggermente affaticato. Nell’esercitazioni il giocatore si è alternato a Kamenovic e non ha partecipato alla partitella di chiusura. Ma non è in dubbio per la sfida odierna.