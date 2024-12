Lazio, l'anniversario di nascita di Primo Sentimenti: il ricordo del club

Lazio, il 28 dicembre 1926 nasceva in provincia di Modena, il più piccolo dei fratelli Sentimenti. Il ricordo del club

Il ricordo della Lazio sull’ex stella della squadra biancoceleste Primo Sentimenti, di cui cade oggi l’anniversario di nascita.

RICORDO DEL CLUB– Il 28 dicembre 1926 nasceva a Bomporto, in provincia di Modena, il più piccolo dei fratelli Sentimenti.

Fratello di Ennio, Arnaldo, Vittorio e Lucidio, tutti calciatori di Serie A, (anche Vittorio e Lucidio indossarono la maglia della Lazio), arrivò in biancoceleste dal Bari nel 1950. Restò nella Capitale per sette stagioni, nelle quali ha indossato, nell`epoca dei numeri fissi, almeno una volta tutti i numeri di maglia dalla 2 alla 11. In biancoceleste collezionò 198 presenze, condite da 9 reti in campionato.