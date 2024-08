Lazio, 149 anni fa nasceva il fondatore Luigi Bigiarelli

Il ricordo della Lazio per Luigi Bigiarelli, fondatore della società nel 149° anniversario della sua nascita

Il 20 agosto del 1875, 149 anni fa nasceva Luigi Bigiarelli, il fondatore della Lazio. Fu lui infatti il promotore della Società Podistica Lazio, nata il 9 gennaio 1900, in un barcone ancorato sulla riva del Tevere, presso il capanno Pippanera sotto la Piazza della Libertà e che in seguito si aprì anche agli altri sport tra cui il calcio. Insieme a lui i primi membri erano: il fratello Giacomo e gli amici Odoacre Aloisi, Arturo Balestrieri, Alceste Grifoni, Giulio Lefevre, Galileo Massa, Alberto Mesones, Enrico Venier, Guido Annibaldi, Olindo Bitetti, Tito Masini, Raffaello Mazzolani, Tullio Mestorino e Giuseppe Valle.

🗓️ Il 20 agosto 1875 nasceva il nostro fondatore Luigi Bigiarelli Il resto è Storia 🦅 pic.twitter.com/R2lweTme0C — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 20, 2024

Sempre sua la decisione di scegliere l’aquila imperiale delle legioni romane come simbolo e i colori biancocelesti – in onore della Grecia, creatrice delle prime olimpiadi moderne – per la società.