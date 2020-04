Lazio, Anna Falchi: «Io resto a casa, non rendiamo vani i nostri sacrifici!» FOTO

Lazio, la bellissima showgirl ha voluto mandare un messaggio tramite i social in questo periodo di quarantena

Anna Falchi, bellissima showgirl e tifosissima della Lazio, ha voluto mandare un messaggio tramite il suo profilo Instagram.

«È passato tanto tempo e sono stata, come dire… asocial, si capisce? Piano piano sto capendo che bisogna in qualche modo reagire. Non ho parole giuste per riassumere il mio stato d’animo per tutto quello che stiamo vivendo, ma, come sempre l’essere umano si adatta e io come tutti voi mi sono abituata. Io resto a casa e oggi ancor di più. Non roviniamo quello che abbiamo fatto fino ad ora e continuiamo a farlo, restiamo a casa, per evitare che i nostri sacrifici siano vani!».