Lazio, ancora pericolo arabo: Immobile vacilla. A breve un summit di mercato. L’Arabia Saudita continua a corteggiare a più non posso l’attaccante

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ Arabia Saudita continua a corteggiare Ciro Immobile. Il presidente della Lazio non intende cedere il giocatore, ma le proposte arrivate all’attaccante biancoceleste potrebbero stravolgere le carte.

Immobile sarebbe tentato dall’avventura in Arabia, dal momento che sia l‘Al Shabah che l’Al Wheda sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da 35 milioni di euro più bonus per due stagioni. Servirà però una proposta importante per convincere i biancocelesti e intanto è atteso a breve un summit di mercato.