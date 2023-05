Lazio, ancora niente Ds, Sarri: «Con chi parlo per il mercato?». Lotito risponde così. Ecco cosa ha detto il patron

Come riporta Il Messaggero, visto che Tare è in scadenza e che probabilmente non rinnoverà con la Lazio, Sarri nell’incontro con Lotito avrebbe chiesto al presidente con chi deve interfacciarsi per le questioni di mercato, in vista appunto dell’inizio della finestra di giugno. La risposta del patron è stata “Con me”. Staremo a vedere gli sviluppi della situazione anche sul fronte Ds.