Lazio, anche la Nazionale fa gli auguri a Parolo

Avendo vestito anche la maglia della Nazionale, Parolo riceve gli auguri per il compleanno anche sui social degli Azzurri

Degli auguri che sicuramente faranno piacere a Marco Parolo, quelli ricevuti da parte della Nazionale Italiana.

Il centrocampista della Lazio oggi compie 35 e su Instagram, il profilo degli Azzurri gli ha reso omaggio. Parolo ha vestito per tanto tempo la maglia della Italia, facendo anche alla spedizione in Francia per gli Europei del 2016. Mancini ora sta dando molto spazio ai giovani, ma un uomo di esperienza come il pilastro biancoceleste fa sempre bene averlo in rosa.