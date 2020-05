Non solo la Lazio su Fabiano Parisi, anche il Cosenza si inserisce al giovane talento classe 2000 dell’Avellino

L’obiettivo della Lazio Fabiano Parisi sembra essere finito sul taccuino anche di alcuni club di Serie B e non solo. Secondo quanto riportato da ilcalciocalabrese.com, il giovane talento classe 2000 dell’Avellino sarebbe finito nel mirino del Cosenza, club attualmente militante in Serie B. Gli altri club interessati sono Pescara, sempre in serie cadetta, e l’Hellas Verona in Serie A.