La Lazio ricorda Tommaso Maestrelli sul proprio sito ufficiale

«La S.S. Lazio ricorda, a 44 anni dalla sua scomparsa, Tommaso Maestrelli, artefice del primo Scudetto biancoceleste.

Tommaso è stato e sarà sempre un esempio per tutti, non soltanto come maestro di calcio ma anche di vita.

Non poteva bastare un grande allenatore per vincere il primo Scudetto, serviva un grande uomo: noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare te, Tommaso». Così il club biancoceleste sul proprio sito ufficiale.