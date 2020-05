Lazio, anche Felipe Caicedo ricorda il 26 maggio – FOTO

Lazio, nuovo look e tanta, tantissima voglia di ricominciare: anche Felipe Caicedo a suo modo festeggia il 26 maggio

Giornata speciale per tutti i tifosi della Lazio e non solo. Sette anni fa i biancocelesti vincevano il derby della storia contro la Roma che metteva in palio la Coppa Italia oltre che la supremazia cittadina.

Anche chi non c’era nel 2013 viene contagiato in modo indiretto dall’euforia che ancora oggi è presente ricordando quella vittoria. Felipe Caicedo, con tanto di nuovo look, ha voluto ricordare il 26 maggio a modo suo.