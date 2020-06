Lazio, altro comunicato contro Le Iene: «Tribunali hanno già esaminato la vicenda»

Altro duro comunicato della Lazio contro Le Iene per la vicenda sul caso Lotito-Zarate promosso tramite un servizio di questi ultimi

Non accenna a placarsi lo scontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito ed il programma Le Iene, autore di un servizio, in onda questa sera, contro il patron biancoceleste, accusato di illeciti nella vicenda del trasferimento di Mauro Zarate alla Lazio. Ecco l’ultimo comunicato biancoceleste:

«A “Le Iene” rispondiamo che le cause si fanno nei Tribunali e che più di un Tribunale si è già occupato delle vicende Zarate, a seguito delle varie iniziative promosse dal Ruzzi, che è sempre rimasto soccombente sia in sede civile che penale. Va da sé che le garanzie di difesa e di contraddittorio assicurate dai Tribunali non sono quelle proprie delle “Iene”, che hanno il solo scopo di farsi pubblicità e aumentare l’audience, usando il bersaglio del momento. Stupisce, infine, l’affermazione dell’estraneità delle “Iene”, sulla diffusione nel web e sui giornali prima della messa in onda della trasmissione. Visto e considerato che loro (e solo loro!) essendone gli autori ne avevano la piena disponibilità. L’assurdità di una tale affermazione, ben si concilia con l’assurdità della vicenda».