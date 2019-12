La Lazio, a parte il cammino a dir poco deficitario in Europa League, sta davvero sorprendendo tutti in campionato. La compagine guidata da Simone Inzaghi, dopo la vittoria di oggi contro l’Udinese, sabato prossimo si troverà contro la Juventus di Sarri. C’è un dato che contraddistingue la formazione capitolina. Eccolo di seguito a cura di Lazio Page.

Per la prima volta nella sua storia la #Lazio segna almeno 3 gol in casa per 5 partite consecutive di campionato

Lazio-Genoa 4-0

Lazio-Atalanta 3-3

Lazio-Torino 4-0

Lazio-Lecce 4-2

Lazio-Udinese 3-0

Per 3 volte (1994, 1997 e 1999) la striscia si era fermata a 4#LazioUdinese

— Lazio Page (@laziopage) 1 dicembre 2019