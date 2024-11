Lazio, all’Olimpico per mantenere un primato: è la migliore in Serie A

Lazio che ospiterà il Bologna domenica allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti proveranno a mantenere un primato

La Lazio domenica tornerà in campo in Serie A e lo farà allo Stadio Olimpico di Roma dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. I biancocelesti potranno sfruttare il fattore campo, provando a mantenere il primato della classifica casalinga. La squadra di Baroni ha ottenuto infatti 16 punti in 6 gare (5 vittorie e 1 pareggio). Seguono Atalanta e Napoli a quota 15, poi Fiorentina e Inter a 14.