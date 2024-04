Lazio, prosegue il lavoro alla vigilia del derby: le immagini da Formello – FOTO

Lazio, prosegue il lavoro alla vigilia del derby: le immagini da Formello, pubblicate sui profili social della società

Giornata di rifinitura in quel di Formello per la Lazio di Igor Tudor, che domani alle 18 sfiderà la Roma, in un derby attesissimo.

Ecco alcune immagini che arrivano direttamente dai profili social della società, che ritraggono i biancocelesti durante la seduta di allenamento odierna.