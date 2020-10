Lazio, Allegri è l’ultima tentazione di Lotito

L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto in casa Lazio della situazione Inzaghi e lancia la suggestione Allegri per il futuro.

Il flirt continua: Allegri ora ha più voglia di tornare in panchina, Lotito ci riprova. Forse per questo nemmeno lui ha più così fretta di sedersi a tavolino con Inzaghi per il rinnovo in questa settimana. Il presidente tergiversa, Simone aspetta e continua a sentire le sirene dalla Francia: il Psg non lo molla. E se alla fine convenisse a tutti lasciare questo contratto a scadenza? Lotito avrebbe un gran bell’asso nella manica. Non a caso avrebbe già inserito nello staff medico e fisioterapico nomi legati all’ex allenatore bianconero, già incontrato quest’estate in barca in Toscana. Max è un pallino fisso del presidente ormai da tanto tempo e riuscire ad avere il suo sì ( da 4 milioni a stagione) per il futuro sarebbe una mossa pazzesca.

Oltretutto gli permetterebbe di non dover essere ostaggio dell’incertezza d’Inzaghi. Lotito gli aveva offerto il rinnovo triennale già a maggio, ma poi il finale di campionato lo ha deluso all’ennesima potenza. Adesso gioca su sui tavoli per avere lui l’ultima parola e non rimanere spiazzato. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.