Lazio al fianco di Immobile: il bellissimo omaggio social del club – VIDEO

La Lazio si schiera a fianco del suo capitano Ciro Immobile: il bellissimo omaggio social del club – VIDEO

La Lazio al fianco del suo Capitano. Non poteva essere diversamente. Ieri dopo l’infortunio di Ciro Immobile tutto il mondo biancoceleste si è mobilitato dimostrando vicinanza e affetto per l’attaccante, che è ancora in attesa di capire l’entità dell’infortunio.

Il club – pochi minuti fa – ha pubblicato un bellissimo omaggio social per Immobile. Un video dell’infortunio di Ciro con sottofondo la canzone dei Pinguini Tattici Nucleare “Ricordi” e la didascalia: «La mia risposta sei tu». Ti aspettiamo, capitano!