Lazio, Agostinelli: «Mi affiderei ancora a Immobile e Caicedo. Bisogna vincere»

Lazio, le parole di Andrea Agostinelli sulla partita di Serie A contro l’Inter di domenica sera ai microfoni di RadioSei

Manca veramente poco al match fra Lazio e Inter che sa di scudetto e l’adrenalina cresce sempre di più. Andrea Agostinelli ha parlato del match ai microfoni di RadioSei ed ecco cos’ha detto:

«Domenica mi affiderei ancora alla coppia Caicedo-Immobile, con Correa pronto a dare una mano nella ripresa. Non cambierei quello che per adesso sta funzionando. Il pareggio un buon risultato? Lascerebbe lo scenario invariato, con l’Inter in vantaggio di un punto. Io dico che non bisogna accontentarsi di un pareggio, è uno scontro diretto e bisogna vincere. La Lazio deve crederci, può mettere le mani sul campionato. Chi l’ha detto che i nerazzurri sono più forti?! Con il Milan ne hanno rischiato di prendere quattro. Con una vittoria domenica, lotta per lo scudetto fino in fondo».