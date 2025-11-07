Lazio, Agostinelli non ha dubbi: «I nerazzurri sono una squadra con pochi punti deboli. Ecco cosa devono fare i biancocelesti»

Lazio, sfida di carattere a San Siro: Agostinelli analizza il big match contro l’Inter. I biancocelesti non possono permettersi assolutamente errori.

Domenica la Lazio sarà protagonista di un importante banco di prova a San Siro, dove affronterà l’Inter nell’ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Una sfida di grande fascino e difficoltà, che arriva in un momento cruciale della stagione. Ai microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste Andrea Agostinelli ha analizzato la situazione della squadra di Maurizio Sarri, invitando l’ambiente laziale a credere nelle proprie possibilità nonostante la forza dell’avversario.

Secondo Agostinelli, la Lazio dovrà affrontare una delle squadre più complete del campionato: «L’Inter ha tanti punti forti e fatico a trovarne di deboli. È una formazione equilibrata, potente e con alternative in ogni ruolo, ma non sta ancora esprimendo il suo massimo potenziale. La Lazio deve dare tutto, sperando di non trovare un’Inter perfetta». L’ex tecnico sottolinea l’importanza dell’approccio mentale: «L’essenziale è che la Lazio non scenda in campo già rassegnata. Se l’Inter vincerà, dovrà farlo perché se lo sarà guadagnata con fatica».

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Agostinelli ha poi ammonito i biancocelesti a non cullarsi sui buoni risultati delle ultime settimane: «A Milano serve il veleno e la mentalità dell’ultima spiaggia. Solo così la Lazio può giocarsela. Non esistono squadre imbattibili in questo momento: né il Napoli di Spalletti, né l’Inter di Inzaghi di qualche stagione fa. La Lazio è una squadra solida, che deve sempre puntare al massimo, senza paura».

Analizzando l’aspetto tattico, Agostinelli prevede una gara di sofferenza: «È chiaro che sarà l’Inter a fare la partita. Non credo che la Lazio avrà più del 40% di possesso palla. Sarà fondamentale sfruttare le ripartenze e mantenere gli uomini d’attacco, Zaccagni e Isaksen, il più vicino possibile alla porta. Difendersi troppo bassi sarebbe un errore, anche se a volte dipende dalla pressione dell’avversario».

Il tecnico ha ricordato anche un precedente che potrebbe influire sul clima della gara: «Nella scorsa stagione ci fu una partita in cui l’Inter perse punti decisivi per lo scudetto contro la Lazio, in una serata firmata da Pedro. Non escludo che i nerazzurri giochino con un pizzico di risentimento e voglia di rivincita in più».

La Lazio, dunque, si prepara a una sfida impegnativa ma non impossibile. A San Siro serviranno coraggio, compattezza e mentalità vincente per continuare a dare solidità al percorso biancoceleste e confermare le ambizioni di alta classifica.