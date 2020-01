Lazio, l’ag. di Immobile: «Ciro è orgoglioso di essere biancoceleste!»

Mario Sommella, agente di Ciro Immobile, ha parlato del proprio assistito e della Lazio

Mario Sommella, agente di Ciro Immobile, è stato intervistato da Il Mattino. Ecco ciò che ha detto sul proprio assistito e sulla Lazio:

«L’esperienza al Borussia Dortmund non è andata benissimo soprattutto a causa delle difficoltà del club, era inevitabile che anche Ciro ne risentisse. Avesse avuto il rendimento di Roma, sarebbe potuto andare in una squadra come Manchester United o Real Madrid. Ma Immobile non ha mai dato importanza ai soldi e si è messo sempre in discussione. È orgoglioso di essere il simbolo della Lazio e in questa stagione vuole raggiungere traguardi importanti per la squadra e per sé stesso, come gli Europei».