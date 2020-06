Lazio, ad Macron Pavanello : «Speriamo che le maglie rispettino le aspettative»

L’ad Macron Pavanello ha parlato della grande voglia da parte della storia della Lazio da parte dell’azienda

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ad della Macron Gianluca Pavanello ha parlato della prossima stagione, in cui la Lazio tornerà a disputare le coppe europee.

«Noi in Champions abbiamo da sempre una media di due-tre club, con la Lazio aumenteremo la nostra presenza. Abbiamo la Stella Rossa, Il Bruges, diversi in Turchia. Questa è una competizione in cui siamo stati il terzo brand rappresentato dopo Nike e Adidas. Poi siamo anche partner della Uefa per altri tre anni, il vestiario degli arbitri sarà Macron. La Lazio manca da diversi anni e siamo contentissimi che avvenga nella prossima stagione. Speriamo che le maglie siano all’altezza delle aspettative per questo nuovo traguardo. A noi piace rimanere nella storia e vogliamo farlo insieme alla Lazio. Abbiamo già vissuto momenti bellissimi come la vittoria della Coppa Italia contro la Roma, speriamo di toglierci ancora altre soddisfazioni. Ad ogni modo sarà una grande stagione.

In questi mesi di lockdown abbiamo avviato il progetto no-profit per aiutare soprattutto gli operatori sanitari, producendo mascherine quando era molto difficile reperirle. Lo abbiamo fatto per il bene del Paese. Siamo partiti il 6 aprile e finiremo a fine giugno. Abbiamo prodotto 40 milioni di pezzi, fra mascherine, tute e camici. Dopo aver lavorato per le istituzioni, adesso vogliamo farlo per i tifosi dei club con cui collaboriamo. Su un sito creato ad hoc da oggi sarà possibile di acquistare delle mascherine certificate al prezzo di 50 centesimi l’una. Con 25 euro, si possono acquistare 50 mascherine».