Lazio, Acerbi comunica l’arrivo a Riyad FOTO

Dopo la partenza di questa mattina, finalmente la squadra è arrivata in Arabia Saudita e Acerbi comunica l’atterraggio tramite Instagram

Questa mattina i giocatori della Lazio si sono scatenati sui social per comunicare la partenza dall’aeroporto di Fiumicino in vista della Supercoppa Italiana di domenica che si giocherà in Arabia.

Dopo le ore di silenzio, dovute alla durata del volo, Acerbi è tornato su Instagram pubblicando una foto con la quale ha comunicato l’arrivo a Riyad, città dove si disputerà la finale contro la Juventus.