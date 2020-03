Lazio, il Leone non è più in gabbia: Acerbi è pronto a tornare

Oggi Acerbi non è sceso in campo nell’amichevole in famiglia contro la Primavera, ma su Instagram si fa sentire

Oggi la Lazio ha giocato contro la Primavera per mantenere il ritmo partita e non calare la concentrazione in vista dell’incontro previsto per la prossima settimana contro l’Atalanta.

Negli schieramenti messi in campo da Inzaghi, non era presente Acerbi che è ancora alle prese con il suo problema fisico anche se sta reagendo bene e migliora di giorno in giorno. Nel pomeriggio, sul suo profilo Instagram, il Leone ci ha tenuto a dire che non è più in gabbia: il difensore è tornato a correre e scalpita per riaggregarsi alla squadra. Tutto lascia pensare che il numero 33 biancoceleste possa far parte della spedizione verso Bergamo. Acerbi è guarito ed è pronto a riprendersi il campo.