Lazio, Acerbi e il ricordo del papà: «Sempre nel mio cuore» FT

Lazio, nel giorno della Festa del Papà, anche Acerbi ha dedicato un pensiero al suo tramite Twitter

Una foto, un ricordo, un pensiero. Oggi si celebrano i papà, vicini o lontani e quelli che non ci sono più. L’amore che resta immutato nel tempo e nello spazio. Come quello di Acerbi che vive questa giornata con la foto del padre in mano, regalandogli un messaggio tramite il suo profilo Twitter: «Sempre nel mio cuore».