Lazio, Acerbi ricorda l’errore col Milan: «Per un sorrisino mi dipinsero…» Le parole del difensore centrale

Intervenuto nella conferenza stampa pre finali di Nations League, l’ex Lazio, Francesco Acerbi ha parlato dei fischi ricevuti a San Siro e del famoso errore contro il Milan.

LE PAROLE- «Io sono abbastanza forte, non mi interessa. Ciò che mi ha dato energia e forza è ciò che voglio io, andare oltre e non far contenti gli altri. Per un sorrisino mi dipinsero come milanista e lì mi ha fatto un po’ male perché come professionista e uomo sul campo nessuno doveva mettere in discussione il mio impegno. Per qualsiasi squadra in cui ho giocato. Però ho detto di dover andare avanti, è la mia passione e la mia vita e per questo sono orgoglioso di me stesso»