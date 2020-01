Lazio, Acerbi è il primo difensore a segnare in un derby dopo Mihajlovic

Lazio, ottima prestazione di Francesco Acerbi autore del pareggio nel derby terminato per 1-1 contro la Roma

Un derby sottotono quello disputato ieri dalla Lazio di mister Inzaghi. Una Lazio apparsa stanca e che non è riuscita ad imporre il suo gioco. Una nota lieta c’è però ed è quella che riguarda Francesco Acerbi.

Il difensore si è infatti reso protagonista di una bella gara sia in fase difensiva che in quella offensiva visto che proprio lui ha realizzato il gol del pareggio, con l’aiuto di Pau Lopez. Come riporta Lazio Page il numero 33 è il primo difensore centrale ad andare a segno in un derby dopo Mihajlovic (rete nella stagione 99/00).