Lazio, Acerbi incoraggia: «Insieme si riparte» FOTO

La Lazio ha perso all’Olimpico contro l’Udinese, ma non ha il tempo per leccarsi le ferite. Acerbi suona la carica su Instagram

Fare gruppo, nel bene e nel male. La Lazio ha preso una brutta batosta, nella gara di ieri contro l’Udinese. Una sconfitta che però non può permettere alla squadra di avvilirsi e piangersi addosso: mercoledì c’è il Borussia e non c’è tempo per leccarsi le ferite. A caricare i compagni è Acerbi che, su Instagram, scrive: «Insieme si riparte». Ancora una volta.