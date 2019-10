Lazio, Acerbi: «Ieri al Bambin Gesù un forte scambio di emozioni!» – FOTO

Francesco Acerbi ha commentato sui social il pomeriggio vissuto ieri al Bambin Gesù di Roma insieme ai bambini ricoverati

Come anticipato, ieri la Nazionale dell’Italia si è recata al Bambin Gesù di Roma per visitare i bambini ricoverati in ospedale. Francesco Acerbi, a qualche ora dall’incontro con i pazienti, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: «Ieri al Bambin Gesù c’è stato uno scambio di forti emozioni. I sorrisi che noi abbiamo regalato a loro, ma soprattutto la felicità che loro hanno donato a noi. La forza che mi trasmettono non ha paragoni».