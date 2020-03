Lazio, Acerbi: «Quest’anno stiamo dimostrando tanto, peccato lo stop»

Il difensore della Lazio, per passare il tempo, ha deciso di fare una diretta Instagram per rispondere alle domande dei fan

Il Coronavirus ha costretto alla quarantena tutta l’Italia, facendo chiudere anche il campionato di Serie A.

I calciatori sono quindi costretti a stare in casa e si intrattengono come possono. Acerbi si sta rivelando un leone anche sui social: intrattiene e diverte in questo momento difficile. Il difensore della Lazio questa sera ha deciso di attivare la diretta su Instagram per rispondere a qualche domanda dei fan: «È lunga sosterranno l’Europeo e faranno finire il campionato ma non c’è nulla di scritto. Ti manca Ciro? Si ma ho visto che è in buona compagnia. Attaccanti pericolosi? Direi Ibra e meno male che gioco con Ciro. Quest’anno stiamo dimostrando molto, peccato si sia fermato il campionato spero si riprenda al più presto. Mi tengo in forma, ne ho bisogno per la salute per distrarmi. Se dovremo giocare ogni tre giorni lo faremo, giochiamo quando ci dicono di giocare. Anche Radu è impaziente di tornare ma dobbiamo stare calmi perché è ancora lunga».