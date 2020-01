Lazio, Acerbi: «Due anni con voi in una storia lunga 120» FOTO

Lazio, anche Francesco Acerbi ha voluto lasciare un messaggio di auguri nel giorno dei 120 anni della Polisportiva

Solo due anni in maglia biancoceleste, poco tempo ma quanto è bastato per conquistare il cuore dei tifosi della Lazio. Ecco gli auguri social di Francesco Acerbi per i 120 anni.

«Due anni con voi, in una storia lunga 120. Fiero di farne parte. Auguri Lazio».