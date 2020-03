Lazio, Acerbi si allena e fa un appello a tutti VIDEO

Il Leone della Lazio continua da casa la sua preparazione al rientro in campo e lancia un messaggio importante su Instagram

Anche da casa continua la preparazione fisica dei giocatori della Lazio. Si spera che a breve il Coronavirus sarà solo un ricordo ed allora la Serie A potrà ricominciare. Per tornare ad inseguire il sogno Scudetto, gli uomini di Inzaghi devono farsi trovare pronti fisicamente perchè tutta questa sedentarietà potrebbe essere deleteria.

Chi sta dedicando ogni momento all’attività fisica è Francesco Acerbi: il difensore biancoceleste sta recuperando il problema muscolare accusato circa un mese fa e, complice anche la solitudine visto che la sua famiglia si trova a Milano, ne approfitta per tenersi attivo. Il numero 33 oggi ha condiviso un video post allenamento su Instagram in cui ricorda che questa quarantena forzata può dare tante opportunità a chi lavora di stare maggiormente con i propri familiari. Il Leone riesce sempre a vedere il lato positivo in tutte le cose e, forse, questo è ciò che lo rende così forte mentalmente.