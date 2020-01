Lazio, Abbate: «Scudetto? Il gap con le altre contendenti è enorme»

Alberto Abbate, giornalista, è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento della Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Lazio fortunata col Napoli? Personalmente credo che i biancocelesti avessero fatto peggio a Brescia, inoltre la differenza tra partenopei e rondinelle è evidente. Ormai i biancocelesti sono una squadra intelligente, appena hanno capito le difficoltà fisiche, nella ripresa comportandosi da grande squadra hanno sofferto e colpito al momento giusto. Quante volte fino allo scorso anno abbiamo maledetto le riprese dei capitolini, ora si è capovolto il mondo della Lazio. Situazione infortuni? Correa ha una contrattura importante, temo sia qualcosa in più. Lulic ancora soffre per la distorsione della caviglia anche se sabato ha disputato una delle migliori gare della stagione. Continuo a pensare che a livello di rosa la Lazio abbia ancora un gap enorme con chi compete per lo Scudetto».